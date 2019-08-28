Сталі відомі подробиці телефонної розмови Меркель та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України провів телефонну бесіду з Федеральним канцлером Німеччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що глави держав обговорили результати саміту “Групи семи” у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до “Сімки” в умовах агресії проти України та окупації Криму.
Додається, що Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.
Президент також підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.
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“Президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначєаться, що зі свого боку Ангела Меркель висловила “підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом”.
Під час розмови було домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року.
“Під час розмови було також обговорено низку питань українсько-німецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені”, — резюмували у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні.
Додамо також, що сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель.