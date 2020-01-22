Телефон принца Саудівської Аравії використали для хакерської атаки на власника Amazon
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Мобільний телефон мільярдера Джеффі Безоса у 2018 році "хакнули" після того, як той отримав повідомлення у WhatsApp з особистого облікового запису спадкоємця Саудівської Аравії Мухамада бін Салмана. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
За результатами цифрового аналізу виявили, що до зашифрованого повідомлення, яке надіслав спадкоємець, включили шкідливий файл, який проник у телефон мільярдера. Цей аналіз, як повідомляється, визнав "дуже ймовірним" те, що "зараження" телефону спровокував саме цей надісланий Салманом відеофайл.
За даними джерел видання, Салман вів "дружню переписку" у WhatsApp з власником Amazon, однак 1 травня 2018 року він надіслав йому "дивний" файл.
За інформацією людини, знайомої з ситуацією, протягом кількох годин з телефону мільярдера вилучили значну кількість даних. Водночас у виданні не знають, яку саме інформацію вдалося дістати.
Нагадаємо, Джефф Безос втратив за добу майже 7 млрд доларів після падіння акцій Amazon на біржі.