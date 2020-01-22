Телефон принца Саудовской Аравии использовали для хакерской атаки на владельца Amazon
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Мобильный телефон миллиардера Джефф Безос в 2018 году "хакнули" после того, как тот получил сообщение WhatsApp с личного аккаунта наследника Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
По результатам цифрового анализа обнаружили, что к зашифрованного сообщения, которое прислал наследник, включили вредоносный файл, который проник в телефон миллиардера. Этот анализ, как сообщается, признал "очень вероятным" то, что "заражение" телефона спровоцировал именно этот направлен Салманом видеофайл.
По данным источников издания, Салман вел "дружескую переписку" в WhatsApp с владельцем Amazon, однако 1 мая 2018 года он послал ему "странный" файл.
По информации человека, знакомого с ситуацией, в течение нескольких часов с телефона миллиардера изъяли значительное количество данных. В то же время в издании не знают, какую именно информацию удалось получить.
Напомним, Джефф Безос потерял за сутки почти 7 млрд долларов после падения акций Amazon на бирже.