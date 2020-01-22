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Телефон принца Саудовской Аравии использовали для хакерской атаки на владельца Amazon

Киев • УНН

 • 13265 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Мобильный телефон миллиардера Джефф Безос в 2018 году "хакнули" после того, как тот получил сообщение WhatsApp с личного аккаунта наследника Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Телефон принца Саудовской Аравии использовали для хакерской атаки на владельца Amazon

По результатам цифрового анализа обнаружили, что к зашифрованного сообщения, которое прислал наследник, включили вредоносный файл, который проник в телефон миллиардера. Этот анализ, как сообщается, признал "очень вероятным" то, что "заражение" телефона спровоцировал именно этот направлен Салманом видеофайл.

По данным источников издания, Салман вел "дружескую переписку" в WhatsApp с владельцем Amazon, однако 1 мая 2018 года он послал ему "странный" файл.

По информации человека, знакомого с ситуацией, в течение нескольких часов с телефона миллиардера изъяли значительное количество данных. В то же время в издании не знают, какую именно информацию удалось получить.

Напомним, Джефф Безос потерял за сутки почти 7 млрд долларов после падения акций Amazon на бирже.

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