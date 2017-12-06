Тайсон та Бутко зможуть зіграти проти Манчестер Сіті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 рудня. УНН. Донецький "Шахтар" із 20-ма футболістами прилетів до Харкова перед поєдинком Ліги чемпіонів із англійським "Манчестер Сіті", інформує УНН з посиланням на сайт "гірників"
На гру з лідером групи F Паулу Фонсека взяв 20 футболістів:
воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик
захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо
півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо
нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Зазначимо, що Тайсон і Бутко пропускали крайні поєдинки у Кубку та чемпіонаті України з "Вересом", але наразі готові до баталії із "мішанами".
Додамо, що матч стартуватиме сьогодні о 21:45.