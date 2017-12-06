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Тайсон та Бутко зможуть зіграти проти Манчестер Сіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 рудня. УНН. Донецький "Шахтар" із 20-ма футболістами прилетів до Харкова перед поєдинком Ліги чемпіонів із англійським "Манчестер Сіті", інформує УНН з посиланням на сайт "гірників"

На гру з лідером групи F Паулу Фонсека взяв 20 футболістів:

воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик

захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо

півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо

нападники: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Зазначимо, що Тайсон і Бутко пропускали крайні поєдинки у Кубку та чемпіонаті України з "Вересом", але наразі готові до баталії із "мішанами".

Додамо, що матч стартуватиме сьогодні о 21:45.

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