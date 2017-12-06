Тайсон и Бутко смогут сыграть против Манчестер Сити
Киев • УНН
КИЕВ. 6 рудник. УНН. Донецкий "Шахтер" с 20-ю футболистами прилетел в Харьков перед поединком Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", информирует УНН со ссылкой на сайт "горняков"
На игру с лидером группы F Паулу Фонсека взял 20 футболистов:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик
защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Марсио Азеведо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо
нападающие: Густаво Бланко Лещук, Феррейра.
Отметим, что Тайсон и Бутко пропускали крайние поединки в Кубке и чемпионате Украины с "Верес", но сейчас готовы к баталии с "смешанные".
Добавим, что матч будет стартовать сегодня в 21:45.