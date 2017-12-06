Тайсон и Бутко смогут сыграть против Манчестер Сити

На игру с лидером группы F Паулу Фонсека взял 20 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик

защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Марсио Азеведо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Феррейра.

Отметим, что Тайсон и Бутко пропускали крайние поединки в Кубке и чемпионате Украины с "Верес", но сейчас готовы к баталии с "смешанные".

Добавим, что матч будет стартовать сегодня в 21:45.