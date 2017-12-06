Тайсон и Бутко смогут сыграть против Манчестер Сити

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3753 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96528 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109563 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106345 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108013 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113206 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Тайсон и Бутко смогут сыграть против Манчестер Сити

Тайсон и Бутко смогут сыграть против Манчестер Сити

Киев  •  УНН

 • 16484 просмотра

КИЕВ. 6 рудник. УНН. Донецкий "Шахтер" с 20-ю футболистами прилетел в Харьков перед поединком Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", информирует УНН со ссылкой на сайт "горняков"

На игру с лидером группы F Паулу Фонсека взял 20 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик

защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Марсио Азеведо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Феррейра.

Отметим, что Тайсон и Бутко пропускали крайние поединки в Кубке и чемпионате Украины с "Верес", но сейчас готовы к баталии с "смешанные".

Добавим, что матч будет стартовать сегодня в 21:45.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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