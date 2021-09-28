Таїланд накрила повінь: загинуло шестеро людей, двоє зникли безвісти

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За даними Департаменту щодо запобігання та пом'якшення наслідків стихійних лих (DDPM), зливи призвели до повеней у 30 провінціях центрального, північного й північно-східного Таїланду, унаслідок чого постраждало понад 70 тисяч сімей.

П'ятеро людей загинуло у провінції Лопбурі і один у Пхетчабуні. По одній людині в кожній із цих двох провінцій зникло безвісти.

Повідомляють, що ситуація з повенями в семи провінціях покращилася, але залишилася складною в інших 23 провінціях, серед них: Муанг, Пхетчабун, Пхічіт, Кхон-Каєн, Накхонсаван, Кампхенгпхет, Анг-Тонг та інші.

Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями в північних, центральних і північно-східних регіонах Таїланду і далі будуть зливи.

Нагадаємо

Унаслідок шторму на півдні Франції, який сколихнув країну у вересні цього року, у Середземному морі потонуло дев'ятеро людей.

6 killed, 2 missing in flooding in Thailand https://t.co/n5AGLBmfZB