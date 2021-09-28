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Таиланд накрыло наводнение: погибло шесть человек, двое пропали без вести

Таиланд накрыло наводнение: погибло шесть человек, двое пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 22182 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В результате наводнения, вызванного тропическим штормом Дианму, в Таиланде погибли по меньшей мере шесть человек и двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.

Детали

По данным Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий (DDPM), ливни привели к наводнениям в 30 провинциях центрального, северного и северо-восточного Таиланда, в результате чего пострадали более 70 тысяч семей.

Пять человек погибли в провинции Лопбури и один в Пхетчабун. По одному человеку в каждой из этих двух провинций пропали без вести.

Сообщают, что ситуация с наводнениями в семи провинциях улучшилась, но осталась сложной в остальных 23 провинциях, среди них: Муанг, Пхетчабун, Пхичит, Кхон-Каен, Накхонсаван, Кампхенгпхет, Анг-Тонг и другие.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в северных, центральных и северо-восточных регионах Таиланда и дальше будут ливни.

Напомним

В результате шторма на юге Франции, который всколыхнул страну в сентябре этого года, в Средиземном море утонуло девять человек.

6 killed, 2 missing in flooding in Thailand https://t.co/n5AGLBmfZB

- breakingnews.com.bd (@bd_breaking) September 28, 2021

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