Таиланд накрыло наводнение: погибло шесть человек, двое пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В результате наводнения, вызванного тропическим штормом Дианму, в Таиланде погибли по меньшей мере шесть человек и двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
Детали
По данным Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий (DDPM), ливни привели к наводнениям в 30 провинциях центрального, северного и северо-восточного Таиланда, в результате чего пострадали более 70 тысяч семей.
Пять человек погибли в провинции Лопбури и один в Пхетчабун. По одному человеку в каждой из этих двух провинций пропали без вести.
Сообщают, что ситуация с наводнениями в семи провинциях улучшилась, но осталась сложной в остальных 23 провинциях, среди них: Муанг, Пхетчабун, Пхичит, Кхон-Каен, Накхонсаван, Кампхенгпхет, Анг-Тонг и другие.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в северных, центральных и северо-восточных регионах Таиланда и дальше будут ливни.
Напомним
В результате шторма на юге Франции, который всколыхнул страну в сентябре этого года, в Средиземном море утонуло девять человек.
6 killed, 2 missing in flooding in Thailand https://t.co/n5AGLBmfZB- breakingnews.com.bd (@bd_breaking) September 28, 2021