Таврійський напрямок: рф за добу втратила вбитими та пораненими майже чотири роти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українські військові на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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"На Таврійському напрямку Сили оборони системно знищують російську живу силу та їх техніку. Наші воїни роблять все, щоб вибивати ворога з позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - написав Тарнавський.
За його словами, знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника.
"Зокрема, вертоліт Ка-52, 6 танків, 4 одиниці БМП, 3 МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, самохідну артилерійську установку 2С1“Гвоздика”, самохідну артилерійську установку 2С3 “Акація”, зенітний ракетний комплекс “Тор”, зенітний ракетний комплекс “Бук-М2”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Ластівка-М”. Також було знищено склад з боєприпасами ворога", - повідомив Тарнавський.
Доповнення
Бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував відео звільненого українськими військовими села Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.