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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Таврическое направление: рф за сутки потеряла убитыми и ранеными почти четыре роты

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинские военные на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Таврическое направление: рф за сутки потеряла убитыми и ранеными почти четыре роты

Цитата

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - написал Тарнавский.

По его словам, уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника.

"В частности, вертолет Ка-52, 6 танков, 4 единицы БМП, 3 МТЛБ, гаубица 2С19 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, самоходную артиллерийскую установку 2С1“Гвоздика”, самоходную артиллерийскую установку 2С3 “Акация”, зенитный ракетный комплекс “Тор”, зенитный ракетный комплекс “Бук-М2”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Ласточка-М”. Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - сообщил Тарнавский.

Дополнение

Бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал видео освобождённого украинскими военными села Сторожово Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

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