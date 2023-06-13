Таврическое направление: рф за сутки потеряла убитыми и ранеными почти четыре роты

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"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - написал Тарнавский.

По его словам, уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника.

"В частности, вертолет Ка-52, 6 танков, 4 единицы БМП, 3 МТЛБ, гаубица 2С19 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, самоходную артиллерийскую установку 2С1“Гвоздика”, самоходную артиллерийскую установку 2С3 “Акация”, зенитный ракетный комплекс “Тор”, зенитный ракетный комплекс “Бук-М2”, БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Ласточка-М”. Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - сообщил Тарнавский.

Дополнение

Бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал видео освобождённого украинскими военными села Сторожово Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.