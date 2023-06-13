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Танго на кістках: у МЗС відреагували на заяви путіна та Сійярто про припинення поставок озброєння Україні

Київ • УНН

 • 5896514 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У МЗС України назвали заяви російського диктатора володимира путіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що слід припинити постачання озброєння Україні для завершення війни, танго на кістках. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Танго на кістках: у МЗС відреагували на заяви путіна та Сійярто про припинення поставок озброєння Україні

Цитата

«Танго на кістках», - написав Ніколенко, коментуючи заяви путіна та Сійярто про те, що постачання зброї Україні нібито затягує війну.

Так, 13 червня 2023 року путін заявив: «Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні».

Сійярто стверджує, що постачання зброї нібито затягує війну.

«Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася б на досягненні миру», - сказав він.

Доповнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і санкції, доки не буде нового рішення по угорському банку ОТР Bank.

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