Танго на костях: в МИД отреагировали на заявления путина и Сийярто о прекращении поставок вооружения Украине

Цитата

«Танго на костях», - написал Николенко, комментируя заявления путина и Сийярто о том, что поставки оружия Украине якобы затягивают войну.

Так, 13 июня 2023 года путин заявил: «Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине».

Сийярто утверждает, что поставки оружия якобы затягивают войну.

«Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира», - сказал он.

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции, пока не будет нового решения по венгерскому банку ОТР Bank.