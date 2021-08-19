Таліби опублікували декларацію до Дня незалежності Афганістану, який відзначають сьогодні: про що у ній йдеться

Деталі

Він розмістив в повідомленні в своєму акаунті посилання на документ з припискою, що це “Декларація Ісламського Емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування” — перший подібний офіційний документ талібів з нагоди загальнодержавної події після встановлення ними контролю над країною.

“Афганці дуже пишаються тим, що їхня країна сьогодні знаходиться на порозі незалежності від американської окупації. Це божественне благословення, за яке усі афганці повинні бути вдячні. Ми повинні працювати в єдності і щирості в інтересах ісламської системи в нашій країні, а також в ім’я відновлення і процвітання держави”, — йдеться в документі.

“Сто два роки тому моджахеди Афганістану (борці за свободу) здобули незалежність від британського колоніального панування в результаті восьмидесятирічного опору... Крах Британської імперії від рук афганських моджахедів вважався найбільшою подією століття, і багато інших приречених націй світу були врятовані від кайданів колоніалізму”, — зазначається у декларації талібів.

Разом з тим радикали приписали собі перемогу не тільки над Британською імперією, а й над СРСР, “стерши його ім’я” з карти світу. Говорячи про виведення американських військ з країни, таліби пишуть, що “США з тріском зазнали невдачі опору моджахедів і були змушені покинути Афганістан”. Підводячи підсумок своїй оцінці вкладу в історію, радикали стверджують, що “перемогли одну за одною три найбільші імперіалістичні держави за три століття”.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیه https://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW

Контекст

День незалежності Афганістану — національне свято, яке відзначається 19 серпня з нагоди підписання англо-афганського договору в 1919 році. Відповідно до цього договору Велика Британія остаточно визнала незалежність афганської держави.

Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початку виведення військ рух “Талібан” розвернув наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшов без бою в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють своїх громадян, в тому числі дипломатів.

Кабул після падіння влади республіки: