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Світовий банк розглядає можливість збільшення фінансування реформ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні. Про це сказав президент групи Світового банку Джим Йонг Кім під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби парламенту.

“Коли ми досягли ліміту можливого кредитування України, ми обмінялися певними зобов’язаннями з європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні. Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну”, — сказав Джим Йонг Кім.

На його погляд, важливими сферами реформування для подальшого отримання інвестицій є охорона здоров’я, земельна реформа та боротьба із корупцією.

Нагадаємо, у НБУ зазначили, що для України є вкрай важливим продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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