Світовий банк розглядає можливість збільшення фінансування реформ в Україні

“Коли ми досягли ліміту можливого кредитування України, ми обмінялися певними зобов’язаннями з європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні. Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну”, — сказав Джим Йонг Кім.

На його погляд, важливими сферами реформування для подальшого отримання інвестицій є охорона здоров’я, земельна реформа та боротьба із корупцією.

Нагадаємо, у НБУ зазначили, що для України є вкрай важливим продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.