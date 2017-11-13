Світовий банк розглядає можливість збільшення фінансування реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні. Про це сказав президент групи Світового банку Джим Йонг Кім під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби парламенту.
“Коли ми досягли ліміту можливого кредитування України, ми обмінялися певними зобов’язаннями з європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні. Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну”, — сказав Джим Йонг Кім.
На його погляд, важливими сферами реформування для подальшого отримання інвестицій є охорона здоров’я, земельна реформа та боротьба із корупцією.
Нагадаємо, у НБУ зазначили, що для України є вкрай важливим продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.