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Всемирный банк рассматривает возможность увеличения финансирования реформ в Украине

Всемирный банк рассматривает возможность увеличения финансирования реформ в Украине

Киев  •  УНН

 • 15391 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким во время встречи с председателем Верховной Рады Андрей Парубий в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы парламента.

"Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше Украине. Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину ", - сказал Джим Йонг Ким.

По его мнению, важными сферами реформирования для последующего получения инвестиций является здравоохранение, земельная реформа и борьба с коррупцией.

Напомним, в НБУ отметили, что для Украины крайне важным является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

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