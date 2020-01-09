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Світові ціни на нафту піднялися

Світові ціни на нафту піднялися

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку зросли в ціні до 65,84 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,03 долара за барель, додавши 0,70%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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