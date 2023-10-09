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Світові авіакомпанії поступово припиняють рейси до Ізраїлю - ЗМІ

Світові авіакомпанії поступово припиняють рейси до Ізраїлю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 684486 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня.УНН.Міжнародні авіакомпанії поступово припиняють рейси до Ізраїлю, після того як країна оголосила про стан війни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що перевізники США, зокрема Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. і American Airlines Group Inc., скасували свої рейси до Тель-Авіва. Також свої рейси скасували і європейські компанії, такі як Deutsche Lufthansa AG і Air France-KLM, а також Wizz Air Holdings Plc з Угорщини, що спеціалізується на бюджетних авіаперевезеннях.

Влада США порадила перевізникам стежити за ситуацією, перш ніж відновити роботу.

За даними FlightRadar24, міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві зазвичай обслуговує близько 300 вильотів на день. Найпопулярнішим містом є Стамбул із 105 рейсами на тиждень, за нею йдуть Ларнака на Кіпрі та Анталія в Туреччині. Дубай, Афіни, Рим, Париж і Відень увійшли до 10 найкращих, показав сайт відстеження авіарейсів.

Також, північноамериканські маршрути до Ізраїлю включають Air Canada з Торонто та Монреаля; Delta з Нью-Йорка, Бостона та Атланти; United з Вашингтона Даллеса, Ньюарка, Чикаго та Сан-Франциско; і American Airlines також з Нью-Йорка.

Доповнення 

Головний речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Газа. 

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