Світові авіакомпанії поступово припиняють рейси до Ізраїлю - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що перевізники США, зокрема Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. і American Airlines Group Inc., скасували свої рейси до Тель-Авіва. Також свої рейси скасували і європейські компанії, такі як Deutsche Lufthansa AG і Air France-KLM, а також Wizz Air Holdings Plc з Угорщини, що спеціалізується на бюджетних авіаперевезеннях.

Влада США порадила перевізникам стежити за ситуацією, перш ніж відновити роботу.

За даними FlightRadar24, міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві зазвичай обслуговує близько 300 вильотів на день. Найпопулярнішим містом є Стамбул із 105 рейсами на тиждень, за нею йдуть Ларнака на Кіпрі та Анталія в Туреччині. Дубай, Афіни, Рим, Париж і Відень увійшли до 10 найкращих, показав сайт відстеження авіарейсів.

Також, північноамериканські маршрути до Ізраїлю включають Air Canada з Торонто та Монреаля; Delta з Нью-Йорка, Бостона та Атланти; United з Вашингтона Даллеса, Ньюарка, Чикаго та Сан-Франциско; і American Airlines також з Нью-Йорка.

Доповнення

Головний речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Газа.