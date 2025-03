Мировые авиакомпании постепенно прекращают рейсы в Израиль - СМИ

Детали

Отмечается, что перевозчики США, в частности Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. и American Airlines Group Inc. отменили свои рейсы в Тель-Авив. Также свои рейсы отменили и европейские компании, такие как Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM, а также Wizz Air Holdings Plc из Венгрии, специализирующаяся на бюджетных авиаперевозках.

Власти США посоветовали перевозчикам следить за ситуацией, прежде чем возобновить работу.

По данным FlightRadar24, международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве обычно обслуживает около 300 вылетов в день. Самой популярным городом является Стамбул со 105 рейсами в неделю, за ней следуют Ларнака на Кипре и Анталия в Турции. Дубай, Афины, Рим, Париж и Вена вошли в 10 лучших, показал сайт отслеживания авиарейсов.

Также, североамериканские маршруты в Израиль включают Air Canada из Торонто и Монреаля; Delta из Нью-Йорка, Бостона и Атланты; United из Вашингтона Даллеса, Ньюарка, Чикаго и Сан-Франциско; и American Airlines также из Нью-Йорка.

Дополнение

Главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа.