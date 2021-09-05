Світоліна вдруге в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна у восьмий раз в кар'єрі потрапила до чвертьфіналу турніру "Великого Шолома", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Світоліна на шляху до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США обіграла принципову суперницю Симону Халеп із Румунії – 6:3, 6:3.
Це була вже десята зустріч суперниць і вже шоста перемога нашої співвітчизниці. Однак перша – на турнірах серії "Великого шолому": дві попередні виграла румунка.
Доповнення
За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з переможницею зустрічі між Ангелік Кербер з Німеччини і канадкою Лейлою Фернандес.