Світоліна вдруге в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу "US Open"

Деталі

Світоліна на шляху до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США обіграла принципову суперницю Симону Халеп із Румунії – 6:3, 6:3.

Це була вже десята зустріч суперниць і вже шоста перемога нашої співвітчизниці. Однак перша – на турнірах серії "Великого шолому": дві попередні виграла румунка.

Доповнення

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з переможницею зустрічі між Ангелік Кербер з Німеччини і канадкою Лейлою Фернандес.