Світоліна у фіналі підсумкового турніру WTA зіграє з американською тенісисткою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Американська тенісистка Слоан Стівенс вийшла в фінал Підсумкового чемпіонату WTA, що триває в Сінгапурі, повідомляє УНН.
За підсумками півфінального матчу американська тенісистка взяла реванш у представниці Чехії Кароліни Плішкової за поразку в травні на турнірі WTA Premier Mandatory в Мадриді і виграла третю очну зустріч з чешкою – 0:6, 6:4, 6:1.
Відзначимо, що Стівенс, яка вперше виступає на Підсумкових змаганнях сезону, виграла четвертий матч поспіль в Сінгапурі: на груповому етапі американка обіграла Наомі Осаку, Кікі Бертенс і Анжелік Кербер.
Додамо, що у фіналі на американку очікує матч з українкою Еліною Світоліною.
Нагадаємо, Світоліна вперше у кар'єрі вийшла у фінал підсумкового турніру WTA.