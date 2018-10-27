Свитолина в финале итогового турнира WTA сыграет с американской теннисисткой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в финал Итогового чемпионата WTA, который проходит в Сингапуре, сообщает УНН.
По итогам полуфинального матча американская теннисистка взяла реванш у представительницы Чехии Каролины Плишкова за поражение в мае на турнире WTA Premier Mandatory в Мадриде и выиграла третью очную встречу с чешкой - 0:6, 6:4, 6:1.
Отметим, что Стивенс, впервые выступает на итоговых соревнованиях сезона, выиграла четвертый матч подряд в Сингапуре: на групповом этапе американка обыграла Наоми Осаку, Кики Бертенс и Анжелик Кербер.
Добавим, что в финале американку ожидает матч с украинкой Элиной Свитолиной.
Напомним, Свитолина впервые в карьере вышла в финал итогового турнира WTA.