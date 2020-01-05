Світоліна та Ястремська дізналися перших суперниць в новому тенісному сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA "Прем'єр" – "Brisbane International", що стартуватиме 6 січня в Брісбені (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Еліна Світоліна (6 ракетка світу) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зіграє з 29-ю ракеткою світу Даніель Коллінс з США, яка в минулому році виступала в півфіналі “Australian Open”.
Даяна Ястремська (22) в своєму дебютному матчі основи зустрінеться з 9-ю ракеткою світу Кікі Бертенс з Нідерландів. У минулому році Ястремська двічі поступилася Бертенс в очних поєдинках — у другому колі турніру в Пекіні і на груповому раунді Малого Підсумкового чемпіонату WTA.
Примітно, що Світоліна в шостий раз зіграє в Брісбені: в 2018 році вона виграла тут титул, а в минулому сезоні поступилася вже в стартовому матчі. Натомість Ястремська у попередніх двох розіграшах “Brisbane International” програвала в кваліфікації.
Додамо, що призовий фонд турніру складає 1,434 млн. дол.