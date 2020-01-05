Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113425 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118177 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107267 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109058 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108897 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131991 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130740 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне

Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне

Киев  •  УНН

 • 9676 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA "Премьер" - "Brisbane International", что стартует 6 января в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Элина Свитолина (6 ракетка мира) получила четвертый номер посева и в первом круге сыграет с 29-й ракеткой мира Даниэль Коллинс из США, которая в прошлом году выступала в полуфинале “Australian Open”.

Даяна Ястремская (22) в своем дебютном матче основы встретится с 9-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов. В прошлом году Ястремская дважды уступила Бертенс в очных поединках — во втором круге турнира в Пекине и на групповом раунде Малого Итогового чемпионата WTA.

Примечательно, что Свитолина в шестой раз сыграет в Брисбене: в 2018 году она выиграла здесь титул, а в прошлом сезоне уступила уже в стартовом матче. Зато Ястремская в предыдущих двух розыгрышах “Brisbane International” проигрывала в квалификации.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 1,434 млн. долл.

Украинские Национальные Новости

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