Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в новом теннисном сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA "Премьер" - "Brisbane International", что стартует 6 января в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Элина Свитолина (6 ракетка мира) получила четвертый номер посева и в первом круге сыграет с 29-й ракеткой мира Даниэль Коллинс из США, которая в прошлом году выступала в полуфинале “Australian Open”.
Даяна Ястремская (22) в своем дебютном матче основы встретится с 9-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов. В прошлом году Ястремская дважды уступила Бертенс в очных поединках — во втором круге турнира в Пекине и на групповом раунде Малого Итогового чемпионата WTA.
Примечательно, что Свитолина в шестой раз сыграет в Брисбене: в 2018 году она выиграла здесь титул, а в прошлом сезоне уступила уже в стартовом матче. Зато Ястремская в предыдущих двух розыгрышах “Brisbane International” проигрывала в квалификации.
Добавим, что призовой фонд турнира составляет 1,434 млн. долл.