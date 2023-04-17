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Світ із Саудівською Аравією може прискорити закінчення арабо-ізраїльського конфлікту - Нетаньягу

Світ із Саудівською Аравією може прискорити закінчення арабо-ізраїльського конфлікту - Нетаньягу

Київ • УНН

 • 664359 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у понеділок, що нормалізація відносин із Саудівською Аравією стане "великим кроком" на шляху до припинення арабо-ізраїльського конфлікту, передає УНН.

Деталі

Нетаньягу зробив коментар під час зустрічі з сенатором США Ліндсі Грем, який прибув до Ізраїлю із Саудівської Аравії.

"Ця угода може мати монументальні наслідки, історичні наслідки як для Ізраїлю, так і для Саудівської Аравії, для регіону та для всього світу", - сказав Нетаньягу, цитований у заяві, опублікованій його офісом.

Грем, який раніше зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді, сказав, що робляться зусилля щодо покращення американо-саудівських відносин і, у свою чергу, щодо нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин.

"Я сказав Саудівській Аравії, що хотів би покращити наші стосунки. Ми повинні це зробити так, щоб це заспокоїло наших друзів в Ізраїлі", - сказав Грем Нетаньягу.

Влада Саудівської Аравії не прокоментувала висловлювання Нетаньягу.

Доповнення

Саудівська Аравія не має дипломатичних відносин із Ізраїлем і виступає проти нормалізації відносин із Тель-Авівом доти, доки він не припинить багаторічну окупацію палестинських територій.

Шість арабських країн мають дипломатичні відносини з Ізраїлем, починаючи з Єгипту від 1979 року, Йорданії із 1994 року та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Бахрейну, Судану та Марокко із 2020 року.

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