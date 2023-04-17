Мир с Саудовской Аравией может ускорить окончание арабо-израильского конфликта - Нетаньяху

ukru
10:03 • 66728 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 119304 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 112930 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 127762 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 112253 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128667 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123870 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108813 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102626 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113449 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 117566 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 128453 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 110729 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 113223 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 108044 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 205232 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 235837 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 175549 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 181495 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 217302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 57046 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108646 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117029 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 132808 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167688 просмотра
Актуальное
Мир с Саудовской Аравией может ускорить окончание арабо-израильского конфликта - Нетаньяху

Мир с Саудовской Аравией может ускорить окончание арабо-израильского конфликта - Нетаньяху

Киев • УНН

 • 664358 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что нормализация отношений с Саудовской Аравией станет "большим шагом" на пути к прекращению арабо-израильского конфликта, передает УНН.

Детали

Нетаньяху сделал комментарий во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом, который прибыл в Израиль из Саудовской Аравии.

"Это соглашение может иметь монументальные последствия, исторические последствия как для Израиля, так и для Саудовской Аравии, для региона и для всего мира", - сказал Нетаньяху, цитируемый в заявлении, опубликованном его офисом.

Грэм, ранее встречавшийся с наследником принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в Эр-Рияде, сказал, что предпринимаются усилия по улучшению американо-саудовских отношений и, в свою очередь, по нормализации израильско-саудовских отношений.

"Я сказал Саудовской Аравии, что хотел бы улучшить наши отношения. Мы должны это сделать так, чтобы это успокоило наших друзей в Израиле", - сказал Грэм Нетаньяху.

Власти Саудовской Аравии не прокомментировали высказывания Нетаньяху.

Дополнение

Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем и выступает против нормализации отношений с Тель-Авивом, пока он не прекратит многолетнюю оккупацию палестинских территорий.

Шесть арабских стран имеют дипломатические отношения с Израилем, начиная с Египта с 1979 года, Иордании с 1994 года и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Судана и Марокко с 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы