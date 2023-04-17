Мир с Саудовской Аравией может ускорить окончание арабо-израильского конфликта - Нетаньяху

Детали

Нетаньяху сделал комментарий во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом, который прибыл в Израиль из Саудовской Аравии.

"Это соглашение может иметь монументальные последствия, исторические последствия как для Израиля, так и для Саудовской Аравии, для региона и для всего мира", - сказал Нетаньяху, цитируемый в заявлении, опубликованном его офисом.

Грэм, ранее встречавшийся с наследником принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в Эр-Рияде, сказал, что предпринимаются усилия по улучшению американо-саудовских отношений и, в свою очередь, по нормализации израильско-саудовских отношений.

"Я сказал Саудовской Аравии, что хотел бы улучшить наши отношения. Мы должны это сделать так, чтобы это успокоило наших друзей в Израиле", - сказал Грэм Нетаньяху.

Власти Саудовской Аравии не прокомментировали высказывания Нетаньяху.

Дополнение

Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем и выступает против нормализации отношений с Тель-Авивом, пока он не прекратит многолетнюю оккупацию палестинских территорий.

Шесть арабских стран имеют дипломатические отношения с Израилем, начиная с Египта с 1979 года, Иордании с 1994 года и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Судана и Марокко с 2020 года.