Свинина знову подорожчала, найвідчутніше – на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За 10 днів середні ціни на свинину в Україні зросли на 2,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Так, за даними Держстатистики, найбільше ціни на свинину зросли у Луганській області — на 6,7% та у Полтавській — на 6,6%. Водночас, найменше ціни підскочили у Львівській області — на 0,5%.
Ціни на свинину у Закарпатській та Івано-Франківській областях протягом 10 днів залишалися без змін.
Водночас, сало в Україні за вказаний період подешевшало, в середньому на 1%.
Нагадаємо, що однією з причин, чому сало в Україні б’є цінові рекорди, є скорочення поголів’я свиней у селян. А це, у свою чергу, зумовлено епідемією АЧС.
З 2016 року в Україні через африканську чуму знищили майже 78 тис. голів свиней.
Аби мінімізувати втрати фермерів і держави від АЧС нардеп Сергій Тригубенко запропонував відновити в Україні практику страхування господарств від хвороби.