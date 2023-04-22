"Суттєве підсилення": у Повітряних силах розповіли, що Patriot дозволять тримати літаки рф подалі від кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які прибули в Україну, є суттєвим підсиленням Повітряних сил та допоможуть тримати російські літаки "на відстані" від кордонів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Ті Patriot, що прийшли - це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300 і це допоможе нам на певних напрямках, де противник застосує свої керовані авіабомби з літаків СУ-35... Принаймні вони дозволять тримати трішки далі на відстані від наших кордонів російські літаки. Повністю це проблему можна вирішити завдяки F-16 тому, що ця зброя може оперативно реагувати та бути там, де треба", - сказав Ігнат.
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За словами речника, Україна має "фактично увесь спектр" західного озброєння, який обіцяли партнери, і наразі очікує на SAMP-T і NASAMS, які обіцяли норвезькі партнери.
"Щоб пазл склався, треба доповнити його ще F-16, зрозуміло що цього очікують як пілоти, так і вся Україна", - зауважив він.
Ігнат зауважив, що процес посилення Повітряних сил ЗСУ розпочався не із засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", а раніше. Зокрема, додав він, союзники допомагали Києву радянськими системами та ракетами.
"Триває рік війни, особливо атаки по критичній інфраструктурі шахедами та крилатими ракетами суттєво, скажімо так, виснажили нашу протиповітряну оборону і нам потрібно постійно її підсилювати", - повідомив він.
Нагадаємо
18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.