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"Существенное усиление": в Воздушных силах рассказали, что Patriot позволят держать самолеты рф подальше от границы

Киев • УНН

 • 491701 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые прибыли в Украину, являются существенным усилением Воздушных сил и помогут держать российские самолеты "на расстоянии" от границ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Те Patriot, что пришли - это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет значительно большую дальность, чем С-300 и это поможет нам на определенных направлениях, где противник применит свои управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35... По крайней мере, они позволят держать немного дальше на расстоянии от наших границ российские самолеты. Полностью это проблему можно решить благодаря F-16 потому, что это оружие может оперативно реагировать и быть там, где надо", - сказал Игнат.

Детали

По словам спикера, Украина имеет "фактически весь спектр" западного вооружения, который обещали партнеры, и сейчас ожидает SAMP-T и NASAMS, которые обещали норвежские партнеры.

"Чтобы пазл сложился, надо дополнить его еще F-16, понятно, что этого ожидают как пилоты, так и вся Украина", - отметил он.

Игнат отметил, что процесс усиления Воздушных сил ВСУ начался не с заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", а раньше. В частности, добавил он, союзники помогали Киеву советскими системами и ракетами.

"Продолжается год войны, особенно атаки по критической инфраструктуре шахедами и крылатыми ракетами существенно, скажем так, истощили нашу противовоздушную оборону и нам нужно постоянно ее усиливать", - сообщил он.

Напомним

18 апреля Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

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