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Суркіси виймуть з власного банку 251 млн гривень

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Банк "Акцент" (А-Банк, Дніпро) вирішив направити на виплату дивідендів акціонерам 251,12 млн грн. Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦБФР, таке рішення прийняли його акціонери на щорічному річних зборах 22 квітня, передає УНН з посиланням на сайт фінустанови.

Дивіденди виплачуються в розмірі 10 грн на одну просту акцію.

Виплата дивідендів буде здійснюватися з 20 травня до 1 липня 2019 року.

За даними НБУ, найбільшими акціонерами банку є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, проти "А-Банку" Суркісів відкрито 13 виконавчих проваджень. 

Також нагадаємо, Ігоря Суркіса допитали в НАБУ у справі про корупцію в енергосфері. 

За даними журналістів "Схем",  кошти, виручені в результаті корупційних схем компанії "Енергомережі" звозилися, в тому числі, і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між екс-директором "Енергомережі" Крючковим, депутатом Кононенко, братами Суркісами і іншими особами.

Раніше в НАБУ уточнили, що вже підготували підозри особам, які фігурували в журналістському розслідуванні програми "Схеми" - "П. дав добро".

Крім того, за оцінками детективів, схема "енергомережі" коштувала українському бюджету 1,4 млрд грн.

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