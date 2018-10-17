Против "А-Банка" Суркисов открыто 13 исполнительных производств - YouControl

Также, согласно данным YouControl, за последние три года “АКЦЕНТ-БАНК” фигурировал в 237 уголовных производствах.

По состоянию на 16 октября текущего года против компании открыто 13 исполнительных производств.

“Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса”, — отмечает аналитический портал YouControl.

Также, согласно данным YouControl, конечными бенефициарами "АКЦЕНТ-БАНКА" являются Григорий Суркис, Игорь Суркис, Марина Суркис и Светлана Суркис.

Размер уставного капитала " АКЦЕНТ-БАНКА" составляет 323 млн 191 тыс. 440 грн.

Как писал УНН, компании Суркисов пытаются отсудить у госбанка еще 8 миллиардов гривен.