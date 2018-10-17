Проти "А-Банку" Суркісів відкрито 13 виконавчих проваджень - YouControl
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За останні три роки АТ "АКЦЕНТ-БАНК" виступило відповідачем в 172 судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Також, згідно з даними YouControl, за останні три роки "АКЦЕНТ-БАНК" фігурував у 237 кримінальних провадженнях.
Станом на 16 жовтня поточного року проти компанії відкрито 13 виконавчих проваджень.
"Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та/або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу спрямовується на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, зокрема кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/виключити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу", - відзначає аналітичний портал YouControl.
Також, згідно з даними YouControl, кінцевими бенефіціарами "АКЦЕНТ-БАНКУ" є Григорій Суркіс, Ігор Суркіс, Марина Суркіс і Світлана Суркіс.
Розмір статутного капіталу "АКЦЕНТ-БАНКУ" становить 323 млн 191 тис. 440 грн.
Як писав УНН, компанії Суркісів намагаються відсудити у держбанку ще 8 мільярдів гривень.