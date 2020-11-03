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Суркіс завдає "Динамо" колосального збитку, клуб поступово втрачає вболівальників - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Погляди Ігоря Суркіса на розвиток ФК "Динамо" не відповідають сучасним реаліям. Клуб не прагне бути інноваційним, і поступово втрачає вболівальників. Про це в своєму блозі написав журналіст, блогер Владислав Дунаєнко, передає УНН.

"Позиція Ігоря Суркіса завдає клубу колосального збитку. Не можна думати, що за тебе будуть уболівати тільки тому, що ти "Динамо" і колись виграв якісь трофеї. Потрібно працювати з уболівальниками, міняти роботу служби піару і маркетингу.

Сам по собі Суркіс - не проблема, проблема в системі, яка виникла при його керівництві. Погляди на розвиток клубу не відповідають сучасним реаліям. "Динамо" просто не прагне бути інноваційним клубом, для цього потрібно змінюватися. А змінюватися там не люблять", - пише він

На думку Дунаєнка, Суркіс не дає розвиватися клубу.

"Коли ти своєю любов'ю не даєш розвиватися дитині. Схопив його, притиснув до себе - моє, моє, не віддам нікому. Це така ж ситуація.

На одній шальці любов, а на іншій - розвиток. І любов заважає розвитку. Потрібно думати над такими речами", - відзначає він.

Сьогодні в "Динамо" вкладають всі, крім Суркіса, вважає автор.

"За останні кілька років партнери киян зробили для залучення уваги більше акцій, заходів та івентів, ніж сам клуб. Так, це плюс, адже "Динамо" обрало таких ініціативних партнерів, але самим потрібно теж щось робити. Не можна сидіти і чекати, що до тебе прийдуть і запропонують стратегію розвитку, треба ворушитися самостійно", - переконаний Дунаєнко.

Саме тому статус "Динамо", як народного клубу, блякне.

"Поки все триватиме так, як зараз, на трибунах, навіть після закінчення пандемії, буде все менше і менше людей. Незалежно від результатів і тренера", - резюмував він.

Нагадаємо, ультрас "Динамо" вважають Суркісів ганьбою столичного клубу.

Також нагадаємо, що вболівальники "Динамо" хочуть від Суркіса компенсації коштів за матчі, що проводилися без глядачів.

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