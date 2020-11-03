Суркис наносит "Динамо" колоссальный ущерб, клуб постепенно теряет болельщиков - эксперт

“Позиция Игоря Суркиса наносит клубу колоссальный ущерб. Нельзя думать, что за тебя будут болеть только потому, что ты „Динамо“ и когда-то выиграл какие-то трофеи. Нужно работать с болельщиками, менять работу службы пиара и маркетинга.

Сам по себе Суркис — не проблема, проблема в системе, которая возникла при его руководстве. Взгляды на развитие клуба не соответствуют современным реалиям. „Динамо“ просто не стремится быть инновационным клубом, для этого нужно меняться. А меняться там не любят”, — пишет он

По мнению Дунаенко, Суркис не даёт развиваться клубу.

“Когда ты своей любовью не даешь развиваться ребенку. Схватил его, прижал к себе — мое, мое, не отдам никому. Это такая же ситуация.

На одной чаше любовь, а на другой — развитие. И любовь мешает развитию. Нужно думать над такими вещами”, — отмечает он.

Сегодня в “Динамо” вкладывают все, кроме Суркиса, считает автор.

“За последние несколько лет партнеры киевлян сделали для привлечения внимания больше акций, мероприятий и ивентов, чем сам клуб. Да, это плюс, ведь „Динамо“ выбрало таких инициативных партнеров, но самим нужно тоже что-то делать.

Нельзя сидеть и ждать, что к тебе придут и предложат стратегию развития, надо шевелиться самостоятельно”, — убежден Дунаенко.

Именно поэтому статус “Динамо”, как народного клуба, блекнет.

“Пока все будет продолжаться так, как сейчас, на трибунах, даже после окончания пандемии, будет все меньше и меньше людей. Вне зависимости от результатов и тренера”, — резюмировал он.

Напомним, ультрас “Динамо” считают Суркисов позором столичного клуба.

Также напомним, что болельщики “Динамо” хотят от Суркиса компенсации средств за матчи, проводившиеся без зрителей.