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Суркис наносит "Динамо" колоссальный ущерб, клуб постепенно теряет болельщиков - эксперт

Суркис наносит "Динамо" колоссальный ущерб, клуб постепенно теряет болельщиков - эксперт

Киев  •  УНН

 • 30284 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Взгляды Игоря Суркиса на развитие ФК "Динамо" не соответствуют современным реалиям. Клуб не стремится быть инновационным, и постепенно теряет болельщиков. Об этом в своем блоге написал журналист, блогер Владислав Дунаенко, передает УНН

“Позиция Игоря Суркиса наносит клубу колоссальный ущерб. Нельзя думать, что за тебя будут болеть только потому, что ты „Динамо“ и когда-то выиграл какие-то трофеи. Нужно работать с болельщиками, менять работу службы пиара и маркетинга.

Сам по себе Суркис — не проблема, проблема в системе, которая возникла при его руководстве. Взгляды на развитие клуба не соответствуют современным реалиям. „Динамо“ просто не стремится быть инновационным клубом, для этого нужно меняться. А меняться там не любят”, — пишет он

По мнению Дунаенко, Суркис не даёт развиваться клубу.

“Когда ты своей любовью не даешь развиваться ребенку. Схватил его, прижал к себе — мое, мое, не отдам никому. Это такая же ситуация.

На одной чаше любовь, а на другой — развитие. И любовь мешает развитию. Нужно думать над такими вещами”, — отмечает он.

Сегодня в “Динамо” вкладывают все, кроме Суркиса, считает автор.

“За последние несколько лет партнеры киевлян сделали для привлечения внимания больше акций, мероприятий и ивентов, чем сам клуб. Да, это плюс, ведь „Динамо“ выбрало таких инициативных партнеров, но самим нужно тоже что-то делать.
Нельзя сидеть и ждать, что к тебе придут и предложат стратегию развития, надо шевелиться самостоятельно”, — убежден Дунаенко.

Именно поэтому статус “Динамо”, как народного клуба, блекнет.

“Пока все будет продолжаться так, как сейчас, на трибунах, даже после окончания пандемии, будет все меньше и меньше людей. Вне зависимости от результатов и тренера”, — резюмировал он.

Напомним, ультрас “Динамо” считают Суркисов позором столичного клуба.

Также напомним, что болельщики “Динамо” хотят от Суркиса компенсации средств за матчи, проводившиеся без зрителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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