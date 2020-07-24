Суркіс насміхається над уболівальниками "Динамо" - Алієв

"Нехай у вболівальників "Динамо" виникає питання, наскільки президент клубу насміхається над ними і плює на них. Мірча Луческу пропрацював 12 років у "Шахтарі". У нас в ті часи були такі баталії. Що він говорив на клуб, як команда грає, на гравців... Загалом, що попало. І президент зараз насміхається над затятими вболівальниками "Динамо" таким призначенням. Не розумію, як він буде дивитися їм в очі", - сказав Олександр Алієв.

За його словами, ця новина всіх шокувала, і що особисто він проти Луческу нічого не має.

"Нехай він працює і досягає позитивних результатів з командою. Але я прекрасно пам'ятаю всі його відгуки про київське "Динамо", коли я ще грав за киян. Мабуть, Ігор Суркіс все це забув. Мені не цікаво, що зараз буде говорити Мірча Луческу, але це призначення - великий-великий плювок в затятих уболівальників київського "Динамо". Хто винен, нехай в цьому розбереться одна людина", - додав Алієв.

Нагадаємо, вчора "Динамо" підписало контракт з екснаставником "Шахтаря" Луческу. Його вартість за даними спортивних ЗМІ могла становити 3 млн євро.

Новину про таке призначення вболівальники столичного клубу, футбольні коментатори і зоряні українські футболісти сприйняли дуже критично. Ультрас "Динамо" анонсували акції протесту, і ще вчора прибули на стадіон клубу для розмови з президентом.

Суркіс після цього дав емоційне інтерв'ю, у якому поскаржився на мільйонні витрати на утримання ФК.