Суперник "Шахтаря" в ЛЧ поніс 40 млн. євро збитків за першу половину сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Італійська “Рома” опублікувала фінансовий звіт за першу частину сезону-2017/18 років, передає УНН з посиланням на сайт римлян.
Повідомляється, що операційні доходи римлянам вдалося збільшити, і вони нині сягають 123,9 мільйонів євро, що на 35 млн. євро більше, ніж в минулому році. Також завдяки участі команди в груповому етапі Ліги чемпіонів, “Рома” змогла заробити 47,8 мільйона євро.
Проте збитки римлян склали 40 млн. євро — на 13,4 мільйона менше, ніж роком раніше.
Варто відзначити, що в першій частині сезону “Рома” викупила орендованих влітку форвардів Патрика Шика (у “Сампдорії”) і Грегуара Дефреля (у “Сассуоло”), а також продав Сейду Думбія (в “Спортинг”) і Хуана Ітурбе (в “Тіхуану”).
Додамо також, поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Ромою” та “Шахтарем” пройде 13-го березня.