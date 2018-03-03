Соперник "Шахтера" в ЛЧ понес 40 млн. евро убытков за первую половину сезона

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10 марта, 17:10 • 68460 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71370 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 105465 просмотра

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Итальянская “Рома” опубликовала финансовый отчет за первую часть сезона-2017/18 лет, передает УНН со ссылкой на сайт римлян.

Сообщается, что операционные доходы римлянам удалось увеличить, и они сейчас составляют 123,9 миллонов евро, что на 35 млн. евро больше, чем в прошлом году. Также благодаря участию команды в групповом этапе Лиги чемпионов, “Рома” смогла заработать 47,8 миллиона евро.

Однако убытки римлян составили 40 млн. евро — на 13,4 миллиона меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в первой части сезона “Рома” выкупила арендованных летом форвардов Патрика Шика (в “Сампдории”) и Грегуара Дефреля (в “Сассуоло”), а также продала Думбия (в “Спортинг”) и Хуана Итурбе (в “Тихуану”).

Добавим также, поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между “Ромой” и “Шахтером” пройдет 13 марта.

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