Соперник "Шахтера" в ЛЧ понес 40 млн. евро убытков за первую половину сезона

Сообщается, что операционные доходы римлянам удалось увеличить, и они сейчас составляют 123,9 миллонов евро, что на 35 млн. евро больше, чем в прошлом году. Также благодаря участию команды в групповом этапе Лиги чемпионов, “Рома” смогла заработать 47,8 миллиона евро.

Однако убытки римлян составили 40 млн. евро — на 13,4 миллиона меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в первой части сезона “Рома” выкупила арендованных летом форвардов Патрика Шика (в “Сампдории”) и Грегуара Дефреля (в “Сассуоло”), а также продала Думбия (в “Спортинг”) и Хуана Итурбе (в “Тихуану”).

Добавим также, поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между “Ромой” и “Шахтером” пройдет 13 марта.