Суперник “Шахтаря” по Лізі Європи звільнив тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Опонент донецького Шахтаря в 1/16 Ліги Європи — “Маккабі” Тель-Авів, оголосив про завершення співпраці із головним тренером команди Гіоргосом Донісом та його штабом, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ізраїльської команди.
Про причини такого рішення боси “Маккабі” не повідомляють.
Командою наразі керуватиме Патрік ван Леувен, який раніше працював директором академії “Шахтаря”.
Відзначимо, що “Маккабі” йде на 3-му місці в чемпіонаті Ізраїлю, відстаючи від лідера “Маккабі” Хайфа на 8 очок.
Додамо, матчі Ліги Європи “Шахтар” — “Маккабі” пройдуть 18 і 25 лютого.