Сумщина: росіяни обстріляли прикордонні населені пункти. Є поранені

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“Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади”, — розповіли у Сумській ОВА.

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Постраждалим від російських загарбників став мешканець Дружбівської громади. Ворог обстріляв тамтешніх жителів з реактивних систем залпового вогню. Через що пошкоджені 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції та контактні мережі залізничних колій.

Ще одна людина травмована через російські атаки у Середино-Будській громаді. Там обстрілами з мінометів та артилерії пошкоджені дві квартири у багатоквартирному будинку та один приватний будинок, адміністративне приміщення, дві автівки, залізничне полотно.

Новослобідську громаду окупанти також обстріляли з артилерії. Минулось без жертв і руйнувань.

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А по Білопіллю росіяни вдарили з танків. Через що там пошкоджена лінія електропередачі.

По інших громадах області окупанти били з мінометів. У Есманькій обстрілами пошкоджене складське приміщення агропідприємства.

Нагадаємо

Напередодні окупанти шість разів обстріляли прикордоння Сумської області.