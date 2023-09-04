Окупанти шість разів обстріляли прикордоння Сумської області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські окупанти у ніч на 4 вересня та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області. Попередньо постраждалих та загиблих унаслідок атак не зафіксовано, пише УНН з посиланням на сторінку Сумської ОВА в Telegram.
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"Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Путивльська та Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 15 вибухів. У Дружбівській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (2 вибухи), в у Путивльській скинули дві міни на територію громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Протягом неділі, 3 вересня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 137 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.