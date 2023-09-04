Оккупанты шесть раз обстреляли приграничье Сумской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские оккупанты в ночь на 4 сентября и утром шесть раз обстреляли пограничье Сумской области. Предварительно пострадавших и погибших в результате атак не зафиксировано, пишет УНН со ссылкой на страницу Сумской ОГА в Telegram.
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"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Путивльская и Дружбовская общины", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в Середино-Будской громаде враг бил из минометов, зафиксировано 15 взрывов. В Дружбовской громаде оккупанты совершили минометный обстрел (2 взрыва), в Путивльской сбросили две мины на территорию громады. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
В течение воскресенья, 3 сентября россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 137 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.