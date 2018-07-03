Судді вважають незаконною ліквідацію ВСУ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 56013 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 114546 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104927 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 133867 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108233 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121519 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161813 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190211 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296668 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167368 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
80 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

25 березня, 19:26 • 13463 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 17932 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 16549 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 17573 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 12677 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 133867 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166357 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296668 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226624 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32322 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52831 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57426 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55642 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69843 перегляди
Актуальне
Судді вважають незаконною ліквідацію ВСУ

Судді вважають незаконною ліквідацію ВСУ

Київ • УНН

 • 10661 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Судді Верховного суду України вважають незаконним рішення про ліквідацію установи як юридичного органу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк, передає кореспондент УНН.

“Відповідно до Конституції України, не можна ліквідовувати Верховний суд України державі, тому що держава прийняла зміни назви Верховного суду України на Верховний суд”, — сказав Гуменюк.

При цьому він зазначив, що ВСУ може бути ліквідований тільки тоді, коли до Конституції України буде внесено відповідні зміни щодо діяльності цього органу.

Як зазначив Гуменюк, наразі для ліквідації ВСУ не створено розпорядчого органу і немає розпорядчого акту про ліквідацію Верховного суду України і немає уповноваженої на це особи, "отже ліквідовувати ВСУ не можна“.

Також керівник ВСУ повідомив, що, станом на сьогодні, у суді працюють 13 суддів, а загальна кількість співробітників сягає 169 осіб.

“На сьогодні ні однієї заяви суддів про звільнення не надходило, так само як не надходило заяв про їхнє переведення”, — сказав Гуменюк і нагадав, що, відповідно до чинного законодавства, суддя ВСУ не може бути звільнений, оскільки обирався на посаду безстроково.

У продовження теми, Гуменюк зазначив, що для вирішення питання існують два варіанти — рішення КСУ щодо внесення до Конституції відповідних змін, або врегулювання колізії законодавцем.

“Ми не закликаємо щось скасовувати, ми закликаємо вийти на шлях дотримання Конституції”, — наголосив Гуменюк.

При цьому він спростував інформацію, що начебто майно, яким користується ВСУ, вже передано на баланс новоствореного Верховного суду.

“Все майно знаходиться на балансі Верховного суду України і зараз ми проводимо інвентаризацію”, — запевнив Гуменюк.

Водночас він зауважив, що у зв’язку із незаконними, на думку суддів ВСУ, діями щодо ліквідації суду до ГПУ подано заяву у зв’язку із наявністю в таких діях певних посадових осіб ознак злочину, передбаченого ст. 364, ст. 365-2, ст. 366.

Нагадаємо, Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61