Судді вважають незаконною ліквідацію ВСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Судді Верховного суду України вважають незаконним рішення про ліквідацію установи як юридичного органу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до Конституції України, не можна ліквідовувати Верховний суд України державі, тому що держава прийняла зміни назви Верховного суду України на Верховний суд”, — сказав Гуменюк.
При цьому він зазначив, що ВСУ може бути ліквідований тільки тоді, коли до Конституції України буде внесено відповідні зміни щодо діяльності цього органу.
Як зазначив Гуменюк, наразі для ліквідації ВСУ не створено розпорядчого органу і немає розпорядчого акту про ліквідацію Верховного суду України і немає уповноваженої на це особи, "отже ліквідовувати ВСУ не можна“.
Також керівник ВСУ повідомив, що, станом на сьогодні, у суді працюють 13 суддів, а загальна кількість співробітників сягає 169 осіб.
“На сьогодні ні однієї заяви суддів про звільнення не надходило, так само як не надходило заяв про їхнє переведення”, — сказав Гуменюк і нагадав, що, відповідно до чинного законодавства, суддя ВСУ не може бути звільнений, оскільки обирався на посаду безстроково.
У продовження теми, Гуменюк зазначив, що для вирішення питання існують два варіанти — рішення КСУ щодо внесення до Конституції відповідних змін, або врегулювання колізії законодавцем.
“Ми не закликаємо щось скасовувати, ми закликаємо вийти на шлях дотримання Конституції”, — наголосив Гуменюк.
При цьому він спростував інформацію, що начебто майно, яким користується ВСУ, вже передано на баланс новоствореного Верховного суду.
“Все майно знаходиться на балансі Верховного суду України і зараз ми проводимо інвентаризацію”, — запевнив Гуменюк.
Водночас він зауважив, що у зв’язку із незаконними, на думку суддів ВСУ, діями щодо ліквідації суду до ГПУ подано заяву у зв’язку із наявністю в таких діях певних посадових осіб ознак злочину, передбаченого ст. 364, ст. 365-2, ст. 366.
Нагадаємо, Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів.