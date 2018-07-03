Судьи считают незаконной ликвидацию ВСУ

"Согласно Конституции Украины, нельзя ликвидировать Верховный суд Украины государству, потому что государство приняло изменения названия Верховного суда Украины на Верховный суд", - сказал Гуменюк.

При этом он отметил, что ВСУ может быть ликвидирован только тогда, когда в Конституцию Украины будут внесены соответствующие изменения о деятельности этого органа.

Как отметил Гуменюк, пока для ликвидации ВСУ не создано распорядительного органа, нет распорядительного акта о ликвидации Верховного суда Украины и нет уполномоченного на это лица, "следовательно ликвидировать ВСУ нельзя".

Также руководитель ВСУ сообщил, что по состоянию на сегодня, в суде работают 13 судей, а общее число сотрудников достигает 169 человек.

"На сегодняшний день ни одного заявления судей об увольнении не поступало, так же как не поступало заявлений об их переводе", - сказал Гуменюк и напомнил, что, согласно действующему законодательству, судья ВСУ не может быть уволен, поскольку избирался на должность бессрочно.

В продолжение темы, Гуменюк отметил, что для решения вопроса существуют два варианта - решение КСУ о внесении в Конституцию соответствующих изменений, или урегулирования коллизии законодателем.

"Мы не призываем что-то отменять, мы призываем выйти на путь соблюдения Конституции", - подчеркнул Гуменюк.

При этом он опроверг информацию, что якобы имущество, которым пользуется ВСУ, уже передали на баланс нового Верховного суда.

"Все имущество находится на балансе Верховного суда Украины и сейчас мы проводим инвентаризацию", - заверил Гуменюк.

В то же время он отметил, что в связи с незаконными, по мнению судей ВСУ, действиями по ликвидации суда в ГПУ подано заявление в связи с наличием в таких действиях определенных должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 364, ст. 365-2, ст. 366.

Напомним, Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов.