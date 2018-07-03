Судьи считают незаконной ликвидацию ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Судьи Верховного суда Украины считают незаконным решение о ликвидации учреждения как юридического органа. Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк, передает корреспондент УНН.
"Согласно Конституции Украины, нельзя ликвидировать Верховный суд Украины государству, потому что государство приняло изменения названия Верховного суда Украины на Верховный суд", - сказал Гуменюк.
При этом он отметил, что ВСУ может быть ликвидирован только тогда, когда в Конституцию Украины будут внесены соответствующие изменения о деятельности этого органа.
Как отметил Гуменюк, пока для ликвидации ВСУ не создано распорядительного органа, нет распорядительного акта о ликвидации Верховного суда Украины и нет уполномоченного на это лица, "следовательно ликвидировать ВСУ нельзя".
Также руководитель ВСУ сообщил, что по состоянию на сегодня, в суде работают 13 судей, а общее число сотрудников достигает 169 человек.
"На сегодняшний день ни одного заявления судей об увольнении не поступало, так же как не поступало заявлений об их переводе", - сказал Гуменюк и напомнил, что, согласно действующему законодательству, судья ВСУ не может быть уволен, поскольку избирался на должность бессрочно.
В продолжение темы, Гуменюк отметил, что для решения вопроса существуют два варианта - решение КСУ о внесении в Конституцию соответствующих изменений, или урегулирования коллизии законодателем.
"Мы не призываем что-то отменять, мы призываем выйти на путь соблюдения Конституции", - подчеркнул Гуменюк.
При этом он опроверг информацию, что якобы имущество, которым пользуется ВСУ, уже передали на баланс нового Верховного суда.
"Все имущество находится на балансе Верховного суда Украины и сейчас мы проводим инвентаризацию", - заверил Гуменюк.
В то же время он отметил, что в связи с незаконными, по мнению судей ВСУ, действиями по ликвидации суда в ГПУ подано заявление в связи с наличием в таких действиях определенных должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 364, ст. 365-2, ст. 366.
Напомним, Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов.