Суд зобов'язав чоловіка повернути жінці борг 15-річної давнини з відсотками

"Апеляційний суд Хмельницької області постановив стягнути 82433,74 грн компенсації з чоловіка, який понад 15 років не повертає присуджений борг. Сума включає інфляційні нарахування, три проценти річних за останні три роки (з урахуванням позовної давності) та судовий збір", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, ще в 2000-му році позивачка отримала судове рішення, за яким відповідач мав повернути їй позичені понад 76 тис. грн. Однак вердикт суду чоловік не виконав. Відтак, жінка знову звернулася до вершителів правосуддя з вимогою відшкодувати їй інфляційні втрати та проценти на прострочену суму за всі ці роки. Хмельницький міськрайонний суд в позові відмовив.



Нагадаємо, поліція затримала зловмисників, які заволоділи автомобілем, а потім, погрожуючи розправою, вимагали у власника 1500 доларів за його повернення.



