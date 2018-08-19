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Суд завтра розгляне скаргу фігуранта "горіхової справи" на запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва завтра розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 50 млн грн застави для вінницького бізнесмена Сергія Чубатюка, підозрюваного разом з начальником ДФС Вінниччини Осмоловським в організації схеми ухилення від сплати податків, передає УНН.

Суд завтра розгляне скаргу фігуранта "горіхової справи" на запобіжний захід

У понеділок об 11:00 відбудеться засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід Чубатюкові. Справа слухатиме колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росік.

Нагадаємо, у липні оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Осмоловському у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України".

Разом з ним підозру отримав і керівник однієї з вінницьких фірм, яка була начебто замішана у контрабанді горіхів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності.

Українські Національні Новини

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