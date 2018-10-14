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Суд відмовився зняти арешт з квартири дружини Арбузова

Суд відмовився зняти арешт з квартири дружини Арбузова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовився зняти арешт з квартири, яка належить дружині колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова Ірини у межах кримінального провадження за підозрою Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу “БТБ”. Про це йдеться у рішення суду, передає УНН.

Згідно з рішенням, 14 вересня цього року до суду з клопотанням звернувся адвокат Ірини Арбузової, в якому просив скасувати арешт двокімнатної квартири загальною площею 76,4 кв.м.

Захисник пояснив, що арешт було накладено безпідставно й необґрунтовано, а також, як зауважив адвокат, при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна“.

Проте прокурор просив залишити арешт квартири у силі, оскільки “на даний час дія вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не втратила свою актуальність, а підстави, які були на час накладення арешту продовжують існувати, тобто майно, на яке накладено арешт, підлягає конфіскації”.

Суд, взявши до уваги думки сторін, залишив у силі рішення Апеляційного суду Києва про накладення арешту на майно дружини Арбузова.

Як повідомляв УНН, раніше Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова про скасування арешту рахунків його дружини Ірини в чотирьох банках на суму понад 140 млн грн.

20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).

ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.

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