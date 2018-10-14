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Суд отказался снять арест с квартиры жены Арбузова

Суд отказался снять арест с квартиры жены Арбузова

Киев  •  УНН

 • 6570 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Печерский районный суд Киева отказался снять арест с квартиры, которая принадлежит жене бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова Ирины в рамках уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ". Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению, 14 сентября этого года в суд с ходатайством обратился адвокат Ирины Арбузовой, в котором просил отменить арест двухкомнатной квартиры общей площадью 76,4 кв.м.

Защитник пояснил, что арест был наложен безосновательно и необоснованно, а также, как отметил адвокат, при наложении ареста не было учтено отсутствие правового основания для ареста имущества".

Однако прокурор просил оставить арест квартиры в силе, поскольку "в настоящее время действие указанного мероприятия обеспечения уголовного производства не потеряло свою актуальность, а основания, которые были на время наложения ареста, продолжают существовать, то есть имущество, на которое наложен арест, подлежит конфискации".

Суд, приняв во внимание мнения сторон, оставил в силе решение Апелляционного суда Киева о наложении ареста на имущество жены Арбузова.

Как сообщал УНН, ранее Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова об отмене ареста счетов его жены Ирины в четырех банках на сумму более 140 млн грн.

20 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).

ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".

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