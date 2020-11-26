Суд відкрив справу за позовом “Батьківщини” до НАЗК через позбавлення фінансування

Так, “Батьківщина” просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні Висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти.

Серед інших вимог позову — скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності Партії за четвертий квартал 2020 року.

“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи”, — повідомили в пресслужбі ОАСК.

Також повідомляється, що, розглянувши заяву про забезпечення позову, яка надійшла одночасно із позовом, суд відмовив позивачу у вжитті заходів його забезпечення.

“Суд мотивував своє рішення тим, що Політичною партією “Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина“ не надано належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача”, — зазначили в суді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство із запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування “Батьківщини”. Політична партія у відповідь вирішила позиватись до суду.