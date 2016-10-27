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Суд у Москві залишив під вартою українського журналіста Р.Сущенка

Суд у Москві залишив під вартою українського журналіста Р.Сущенка

Київ • УНН

 • 8812 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Московський міський суд відхилив скаргу на рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка, затриманого у РФ за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Скаргу на арешт відхилили. Сущенка залишили під вартою”, — написав М.Фейгін.

Нагадаємо, Московський міський суд сьогодні розглядав скаргу щодо рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.

Українські Національні Новини

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