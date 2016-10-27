Суд в Москве оставил под стражей украинского журналиста Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Московский городской суд отклонил жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Жалобу на арест отклонили. Сущенко оставили под стражей ", - написал М.Фейгин.
Напомним, Московский городской суд сегодня рассматривал жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.