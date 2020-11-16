Суд сьогодні береться за апеляцію на арешт Януковича

“Розгляд апеляційних скарг сторони захисту, поданих на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного Януковича В.Ф., можна переглянути 16 листопада 2020 року о 12:15...” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.