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Суд сьогодні береться за апеляцію на арешт Януковича

Суд сьогодні береться за апеляцію на арешт Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський апеляційний суд планує сьогодні розглянути апеляційну скаргу захисту на заочний арешт експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Розгляд апеляційних скарг сторони захисту, поданих на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного Януковича В.Ф., можна переглянути 16 листопада 2020 року о 12:15...” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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