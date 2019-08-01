Суд скасував перерахунок голосів ОВК округу №64
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьомий апеляційний адміністративний суд у Вінниці скасував рішення про перерахування голосів у виборчому окрузі № 64. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час прес-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду (про перерахунок голосів у виборчому окрузі № 64 —ред), справа була дуже ретельно розглянута”, — сказала Сліпачук.
Отже, суд задовольнив апеляцію, врахувавши позицію Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, Житомирський суд зобов’язав ОВК округу № 64 перерахувати голоси.
Як повідомляв УНН, у Львівській області суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях.