Суд скасував перерахунок голосів ОВК округу №64

“Вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду (про перерахунок голосів у виборчому окрузі № 64 —ред), справа була дуже ретельно розглянута”, — сказала Сліпачук.

Отже, суд задовольнив апеляцію, врахувавши позицію Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Житомирський суд зобов’язав ОВК округу № 64 перерахувати голоси.

Як повідомляв УНН, у Львівській області суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях.